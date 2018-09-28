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بدء تصويت العسكريين في انتخابات كردستان العراق البرلمانية

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بدء تصويت العسكريين في انتخابات كردستان العراق البرلمانية
Reuters Azad Lashkari
إقليم كردستان العراق - أرشيف
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انطلقت صباح اليوم في إقليم كردستان العراق عملية "التصويت الخاص"، التي تشمل إدلاء القوات الأمنية في الإقليم بأصواتها في انتخابات البرلمان الكردستاني.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن "المفوضية العليا المستقلة لانتخابات واستفتاء إقليم كردستان العراق"، أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية بكافة صنوفها أدلت بأصواتها في 99 مركزا انتخابيا، 41 منها في إربيل و37 في السليمانية و20 مركزا في دهوك ومركز واحد في محافظة حلبجة.

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وقال رئيس المفوضية هندرين محمد، إن من يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان 3 ملايين و85 ألفا و461 مواطنا، موضحا أن المفوضية تنتظر مشاركة 170 ألفا و469 مصوتا اليوم.

ويتنافس 673 مرشحا على 111 مقعدا من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيين الآشور والسريان، ومقعد واحد للأرمن.

وتعد الانتخابات النيابية في الإقليم اليوم، الأولى منذ إبطال نتائج الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان في سبتمبر 2017.

المصدر: شبكة "رووداو"

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