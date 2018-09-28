استطلاع: شعبية ماكرون مستمرة في الانحدار

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت من جديد في شهر سبتمبر، وأن 32% من الفرنسيين فقط راضون عن ماكرون، في واحد من أدنى مستويات تأييده منذ انتخابه.

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وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "بي في آ" عن كسب رئيس الوزراء إدوار فيليب نقطة جديدة واحدة في معدل تأييده محققا 39 %.

وكتب المعهد في تقريره الاستطلاعي: "المعارضة لا تستفيد من الصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية وكل الأحزاب تعجز في نظر شريحة واسعة من الفرنسيين عن تقديم أداء أفضل من الحكومة لو كان أي من هذه الأحزاب في السلطة".

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت يومي 26 و27 سبتمبر الحالي وشمل 1011 شخصا من البالغين.

المصدر:وكالات