لبنان يذكّر إسرائيل بدحرها وهزيمتها

دانت الخارجية اللبنانية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن إسرائيل "ستكافح" إيران في لبنان، في إشارة لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "ها هي ​إسرائيل​ مجددا تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسية أن ​لبنان​ دحرها وهزم عدوانها وغافلة أن غطرستها وصداقاتها ​الجديدة​ مجددا لن تنفعها".

ها هي اسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسيةً ان لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً ان غطرستها و"صداقاتها الجديدة" مجدداً لن تنفعها. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ويوم أمس، أكد نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في نيويورك أن بلاده "ستكافح إيران في لبنان والعراق كما كافحناها في سوريا دفاعا عن شعبنا".

#حزب_الله لا يهتم لمواطني #لبنان، ولا لسكان #بيروت - هكذا حاول حزب الله إقامة بنية تحتية لتحويل الأسلحة لدقيقة بحيّ #الأوزاعي، المجاور لمطار على اسم #الحريريhttps://t.co/pzMcz5uaMN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ولاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي صورا وفيديو مدعيا أنها لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تستخدم لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة على أيدي عناصر "حزب الله" اللبناني.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد حاول "حزب الله" في العام الأخير، إقامة بنية تحتية لتعديل الصواريخ في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي.

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وزعم أدرعي أن قادة الحزب اتخذوا قرارا بتحويل مركز ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يتعاملون معه منذ فترة إلى المنطقة المدنية في قلب بيروت.

وذكر أن إسرائيل تتابع هذه المواقع من خلال قدرات ووسائل متنوعة ولديها معلومات عديدة عن مشروع الصواريخ الدقيقة، وهي تتحرك في مواجهته من خلال رد عملياتي متنوع وبطرق ووسائل مختلفة.

المصدر: وكالات