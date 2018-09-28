إعصار جديد يهدد اليابان والسلطات تحذر

توجّه إعصار "ترامي" العاتي يوم الجمعة إلى جزر تقع في أقصى جنوبي اليابان، حيث من المتوقع أن يواصل طريقه نهاية هذا الأسبوع إلى جزر الأرخبيل الياباني الرئيسية.

وتحذر السلطات من المخاطر المرتبطة بالرياح، والأمواج العالية على شاطئ البحر وانهيار المباني الهشة، والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقال ساكيكو نيشيوكا المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: "من المتوقع أن يعبر الإعصار البلاد بسرعة عالية، لذا نطلب من الناس أن يكونوا في منتهى الحيطة".

إعصار "ترامي" الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن، ستشتد سرعته في الساعات المقبلة حسب الأرصاد الجوية، وستصاحبه رياح عاتية وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.

ومن المتوقع أن يضرب "ترامي" جزيرة أوكيناوا السبت قبل أن يتّجه لاحقا نحو جزيرتي كيوشو وهونشو الرئيسيتين.

#Typhoon#Trami is projected to slam into the main islands of Japan. If it makes landfall in all four main islands of the country, it would be the first time in recorded history. pic.twitter.com/SbrXskGH3c — 森さやか (@sayakasofiamori) 28 сентября 2018 г.

2pm update: Typhoon #Trami has 105mph winds and a 954mb pressure. It has a wide eye and a strong inner core. It should move to the north, and then northeast, and strengthen, attaining winds of 120mph. It should hit Japan Saturday into Sunday, and quickly weaken. pic.twitter.com/km8OSS38PI — The Weather News Channel Philippines (@Forecast51) 27 сентября 2018 г.

في أوائل سبتمبر، قضى 11 شخصا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح من جراء الإعصار "جيبي" الذي اجتاح قسما كبيرا من أرخبيل اليابان وخلّف أيضا أضرارا مادية جسيمة لاسيّما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا غربي البلاد.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار "جيبي" الذي اجتاح أرخبيل اليابان مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى.

وفي أكتوبر 2013، لقي 43 شخصا مصرعهم في إعصار "ويفا"، ولقي قبلهم 82 شخصا مصرعهم وفقد 16 آخرون جراء إعصار "تالاس" في سبتمبر 2011.

المصدر: وكالات