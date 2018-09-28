المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الوضع الراهن في إدلب مجمد

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن الوضع الراهن في إدلب مجمد، وهذا بحد ذاته معجزة، نتيجة اتفاق إدلب الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي.

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وقال جيفري في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يبدو وآمل أن الوضع الراهن في إدلب مجمّد بموجب اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، وهذا الوضع يعد بالفعل معجزة في حد ذاته"​​​.

وأضاف: "سنواصل ممارسة الضغوط لضمان استمرار الوضع الحالي وعدم تغيره".

واعتبر جيفري أن على روسيا برأي واشنطن، أن تتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، لأن الدولة تنهار اقتصاديا فضلا عن عدم الاستقرار، منوها بأن هذا الدعم سيكلف روسيا كثيرا.

وأشار جيفري إلى أن بلاده لا تعتقد أن الرئيس السوري انتصر في النزاع، "إنه يرأس دولة ميتة، لا اقتصاد فيها عمليا، دون الوصول إلى موارد النفط والغاز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن امتنانه لروسيا وتركيا وإيران لتعليق الهجوم العسكري السوري على إدلب.

يذكر أن اتفاقا تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي في الـ17 من الشهر الجاري حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بحلول 15 أكتوبر.

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المصدر: "إنترفاكس"