عمال أجانب يطعنون مفتشا في وزارة العمل السعودية

طعن 4 عمال وافدين أحد مفتشي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض بآلة حادة في كتفه أثناء حملة تفتيش في أحد أسواق حي البطحاء بالعاصمة السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: "تحفظنا على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف: "نقل المفتش إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والاطمئنان على صحته".

«#العمل»: المفتش غادر المستشفى بعد علاجه والإطمئنان على صحته، كما تم التحفظ على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم#عكاظ#عاجلhttps://t.co/APKLZCtovI — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ووجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، شكره للمفتش وزملائه، مثمنا حرصهم على تأدية واجباتهم في ضبط مخالفي سوق العمل.

المصدر: وكالات