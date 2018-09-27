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عمال أجانب يطعنون مفتشا في وزارة العمل السعودية

أخبار العالم العربي

عمال أجانب يطعنون مفتشا في وزارة العمل السعودية
Reuters Faisal Nasser
العاصمة السعودية الرياض
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طعن 4 عمال وافدين أحد مفتشي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض بآلة حادة في كتفه أثناء حملة تفتيش في أحد أسواق حي البطحاء بالعاصمة السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: "تحفظنا على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف: "نقل المفتش إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والاطمئنان على صحته".

ووجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، شكره للمفتش وزملائه، مثمنا حرصهم على تأدية واجباتهم في ضبط مخالفي سوق العمل.

المصدر: وكالات

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