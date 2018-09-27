الصفدي: الأونروا حصلت على 118 مليون دولار كدعم إضافي

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس، أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حصلت على 118 مليون دولار إضافية كدعم قدمته عدة دول.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول عقب اجتماع وزاري الخميس في نيويورك شاركت الأردن في تنظيمه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إننا من خلال دعم الأونروا ندعم حق 5 ملايين لاجئ فلسطيني في حياة كريمة، وحق أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في المدارس، وكبار السن في تلقي العلاج، ونرسل رسالة أن العالم لا يزال يهتم بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف الوزير الأردني أن الاجتماع نتج عنه جمع 118 مليون دولار لتمويل الوكالة، موضحا أن "الأونروا" بدأت العام بعجز مالي يصل إلى 446 مليون دولار والآن وصل العجز عقب اجتماع اليوم إلى 68 مليون دولار"، مؤكدا أن الاجتماع خطط لدعم مالي للأونروا يستمر لغاية 5 سنوات، لكي لا يبقى اللاجئون يسألون سنويا "هل سنذهب للمدارس هل ستوجد عيادات لتعالجنا"؟

ونوه الصفدي إلى أن نتائج الاجتماع في نيويورك عبرت عن "موقف دولي واضح وحقيقي يرى في استمرار الأونروا في تقديم خدماتها أمرا ضروريا".

ووصف الصفدي الاجتماع الوزاري الذي نظمته الأردن في نيويورك برعاية مشتركة مع اليابان والسويد ‫وألمانيا وتركيا ‫والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف تأمين تمويل إضافي للأونروا، بـ "الناجح جداً على مختلف الأصعدة".

المصدر: وكالات