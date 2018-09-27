تيار "الوصفيون الجدد" يطالب بحكومة إنقاذ وطني في الأردن

طالب تيار "الوصفيون الجدد" في الأردن في بيان أعلن عنه مساء الخميس، بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتأمين "حياة كريمة" للشعب الأردني.

كما طالب التيار السياسي الأردني الجديد في بيانه بإجراء "تعديلات دستورية تعيد الولاية العامة للحكومة في ظل غياب رؤية واضحة للحكومات المتعاقبة في تأمين حياة كريمة للأردنيين وغياب النهج السليم لإدارة المرحلة".

ودعا التيار حكومة الرزاز إلى "الابتعاد عن جيوب المواطنين والبدء بإقامة مشاريع وطنية حقيقية تعود بالنفع على الجميع"، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يتحمل المواطن البسيط "جرائم الفساد وسرقات مواردنا الوطنية والتي كانت ترفد الخزينة بأموال طائلة نتيجة غياب الرقابة الحكومية وتقصير واضح في المحاسبة، فالدول العظيمة هي من تعتمد على مواردها وتحترم حقوق مواطنيها في العيش الكريم".

ويرى تيار "الوصفيون الجدد" أن إقالة رئيس الوزراء الأردني الحالي عمر الرزاز وحل مجلس النواب ستكون بمثابة "بداية حقيقية لاستعادة النهج الذي بدأه الشهيد وصفي التل" ( رئيس الوزراء الأردني السابق الذي اغتيل في القاهرة في نوفمبر 1971) وسمي التيار باسمه تيمنا باسمه.

وختم التيار السياسي الأردني بيانه بالقول إن "تيار الوصفيون الجدد سوف يعلن في الـ 28 من نوفمبر القادم في ذكرى استشهاد المرحوم دولة الرئيس وصفي التل عن انطلاقته الرسمية وبمشاركة جميع الأردنيين المؤمنين بهذا الوطن وهذا النهج والهوية والإعلان عن برامجه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي مختلف المجالات التي تهم الشأن الأردني".

المصدر: وسائل إعلام أردنية