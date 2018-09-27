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لافروف يلتقي وليد المعلم غدا الجمعة

أخبار العالم العربي

لافروف يلتقي وليد المعلم غدا الجمعة
Sputnik ILYA PITALEV
صورة من الأرشيف
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أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والروسي سيرغي لافروف سيعقدان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الجمعة.

وأدلى بشار الجعفري بهذا التصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، فيما نقلت وكالات روسية أخرى عن مصادر في الوفد الروسي إلى الأمم المتحدة تأكيدها لعقد اللقاء غدا الجمعة

28 سبتمبر.

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وفي وقت سابق بحث لافروف الوضع في سوريا مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزراء ناقشوا المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا.

المصدر: وكالات

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