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مصر تستعد لتشييد خمسة سدود خارج حدودها

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لتشييد خمسة سدود خارج حدودها
Sputnik
سد عملاق
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اتفقت مصر وأوغندا، على البدء في بناء خمسة سدود لجمع مياه الأمطار ودرء خطر الفيضان في أوغندا، التي تعاني نقص المياه وفيضانها.

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ووفقا لبيان وزارة الري المصرية، اتفق الجانبان على بدء الإجراءات اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي في غرب أوغندا.

وحضر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، ونظيره الأوغندي سام شيبتوريس احتفالية اليوم الخميس بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان، الذي نفذته شركة المقاولين العرب.

المصدر: الشروق

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