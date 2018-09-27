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انتقاد تونسي لوزير الداخلية الإيطالي

أخبار العالم العربي

انتقاد تونسي لوزير الداخلية الإيطالي
Reuters Anis Mili
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وجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة لاذعة إلى وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، وذلك خلال زيارته إلى تونس اليوم الخميس.

وأكّد المنتدى في رسالته أنّ تجريم إيطاليا عمليات الإنقاذ في البحر ستكون له تبعات وعواقب خطيرة وكارثية، بل إجرامية.

وأشار المنتدى إلى أنّ الإحصائيات تفيد بأنّه رغم انخفاض عدد المنطلقين إلى إيطاليا من الشواطئ الليبية، فإن عدد الغرقى خلال هذه الرحلات ما انفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت نسبة الغارقين شخصا واحدا بين 18 مقارنة بشخص من بين 42 في السنة المنصرمة.

وفي نفس السياق، أفاد موقع موزاييك أف أم التونسي بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رفض لقاء ماتيو سالفيني على خلفية تصريحاته المعادية للمهاجرين، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الداخلية هشام الفراتي لبحث ملف الهجرة اللاشرعية إلى السواحل الإيطالية.

يذكر أن سالفيني، كان قد أصر في وقت سابق على عدم السماح لسفن تديرها منظمات غير حكومية، بالرسو في الموانئ الإيطالية.

وقال إن المهاجرين الذين تنقلهم سفن عسكرية إيطالية، لن يطؤوا أرض إيطاليا، ما لم توافق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

المصدر: mosaiquefm

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