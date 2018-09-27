أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

نقلت مراسلتنا في القدس، أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم الخميس المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

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ورافق اقتحامات المستوطنين وجولاتهم في باحات الأقصى، أداء عدد كبير منهم صلوات وشعائر تلمودية.

وشددت قوات الأمن الإسرائيلي، إجراءاتها بحق رواد المسجد من المواطنين الفلسطينيين، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على المداخل الرئيسية.

وفرضت هذه القوات، حصارا عسكريا محكما وسط مدينة القدس، وبلدتها القديمة، ومحيطها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، لحماية مسيرة للمستوطنين، يطلق عليها تسمية "مسيرة القدس المركزية".

كما نصبت المتاريس، والحواجز، وأخضعت المقدسيين لتفتيش جسدي، وأغلقت العديد من الشوارع والطرقات، أثناء مرور مسيرة المستوطنين.

من جهته، أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، بيانا ندد فيه بما جرى داخل باحات المسجد الأقصى.

RT

المصدر:RT+وفا