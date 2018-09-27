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لافروف يبحث مع نظيره الأردني الوضع في سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع نظيره الأردني الوضع في سوريا والعراق
Sputnik EKATERINA LYZLOVA
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي
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أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف اجتمع بنظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معه الوضع في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان بهذا اللقاء: "خلال الحوار، تم تبادل وجهات النظر حول الجوانب المحورية للوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا والعراق، وسبل تسوية القضية الفلسطينية".

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وأشارت إلى أن الوزيرين أكدا التزامهما بحل سياسي ودبلوماسي للأزمات التي تواجه المنطقة "عبر حوار وطني واسع، على أساس إطار قانوني دولي معترف به ويتوافق بشكل صارم مع ميثاق الأمم المتحدة".

كما لفتت إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام التطوير التدريجي للتعاون الروسي الأردني المتعدد".

المصدر: إنترفاكس

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