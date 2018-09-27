موسكو تحذر من خطر نقل واشنطن الجماعات الإرهابية من سوريا والعراق لأفغانستان

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف من تكرار أزمتي سوريا والعراق في أفغانستان، مشيرا إلى خطورة نقل واشنطن وبعض حلفائها الجماعات الإرهابية من سوريا والعراق إلى أفغانستان.

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وقال باتروشيف أثناء لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في طهران اليوم الخميس: "المنطقة تتعرض لخطر يكمن في نقل الولايات المتحدة وبعض حلفائها الجماعات الإرهابية المهزومة من سوريا والعراق إلى أفغانستان".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية حولت الإرهاب إلى أداة لتحقيق أهدافها في المنطقة، وهي تسعى للحيلولة دون عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

من جهته قال شمخاني في ما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على سوريا: "إسرائيل تسعى لاستمرار الأزمة في سوريا وتقوم بدعم الجماعات الإرهابية واستهداف الجيش السوري والقوى التي تواجه الإرهاب، وفي حال استمرت في ذلك فإنها ستواجه بردود فعل ستجعلها نادمة".

المصدر: RT