ترامب يرى إمكانية القضاء على إرهابيي إدلب بأقل الخسائر

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية القضاء على التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، لكنه شدد على عدم جواز وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين خلال ذلك.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه عرف من وسائل الإعلام عن الوضع في إدلب واحتمال تنفيذ الجيش السوري عملية كبيرة ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في تلك المحافظة، وهو ما قد يؤدي إلى مقتل الملايين من المدنيين.

وأضاف: "لقد أعطيت مايك بومبيو(وزير الخارجية الأمريكي) وجون بولتون(مستشار شؤون الأمن القومي للبيت الأبيض) الأمر التالي: لا تسمحا بذلك".

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وتابع: "هذا لا يعني أن الجيش السوري لا يمكنه التصرف بشكل انتقائي ولا يمكنه الدخول إلى هناك والقيام بما يجب القيام به تجاه الإرهابيين. أنا أقصد الإرهابيين بالذات وليس قتل ملايين المدنيين".

وأضاف: "لكن لم يشكرني أحد على منع وقوع ذلك، هذا طبيعي لأن الناس يعرفون ذلك رغم كل شيء. شكرني كثير من السوريين".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "يقدر دور إيران وروسيا وسوريا" في منع وقوع الكثير من الضحايا في إدلب.

المصدر: انترفاكس