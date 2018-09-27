عمّان توضح حقيقة أنباء رفع أسعار القبور

نفت أمانة العاصمة الأردنية عمان، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتقبة على أسعار القبور في الأردن.

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وقالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الأمانة ميرفت المهيرات، إن "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار القبور عار عن الصحة تماما".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء تفيد بوجود زيادة محتملة في أسعار القبور في الأردن.

المصدر: الغد الأردني