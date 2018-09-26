حزب جزائري يعتبر حديث وزير الخارجية بالفرنسية في الأمم المتحدة "تفريط بالسيادة"

استنكرت حركة مجتمع السلم الجزائرية اختيار وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، للغة الفرنسية في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن لجوء الوزير مساهل للحديث باللغة الفرنسية "تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور".

وتابع البيان أن "عدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة دليل على عدم صدق أصحاب القرار في حديثهم المتكرر عن الوطنية".

وفي سياق آخر، دعت الحركة إلى الحوار مع متقاعدي الجيش الجزائري وضمان حقهم في الاحتجاج وتنظيم شؤونهم، والابتعاد في التعامل مع مطالب المواطنين المشروعة بالعنف.

كما أكدت الحركة أن استمرار حالة الغموض بشأن الانتخابات الرئاسية دليل على "فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم".

يُذكر أن حركة مجتمع السلم التي تأسست سنة 1990 هي أحد أكبر الأحزاب في الجزائر، وقد شاركت في جميع الاستحقاقات السياسية، كما شكلت في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية يناير 2012 مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ما كان يسمى بالتحالف الرئاسي.

المصدر: فيسبوك