البنتاغون: وجود إيران في سوريا يقلل من فرص الحل السياسي

اعتبر مسؤول في البنتاغون أن وجود إيران العسكري في سوريا يجعل فرص تسوية الأزمة في هذا البلد بطرق سياسية ضئيلة جدا.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، روبرت ستوري كارم، أثناء جلسة استماع في الكونغرس حول الوضع في سوريا، اليوم الأربعاء: "إن وجود إيران وتصرفاتها الخبيثة يجعلان فرصنا لنرى في الأفق حلا سياسيا راسخا (في سوريا) ضئيلة للغاية. نحن نعتبر هذا الحل ضروريا لأنه سيهيئ ظروفا تمكننا من هزيمة تنظيم داعش نهائيا، ومنع عودته إلى الحياة أو ظهور تنظيمات إرهابية أخرى شبيهة به".

وشدد مساعد الوزير الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تقاتل الجيش السوري أو القوات الإيرانية في سوريا، لكنها "جاهزة للدفاع عن نفسها في حال شن هجوم عليها".

ومنذ 2014، تخوض الولايات المتحدة عمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا دون إذن من سلطاتها. ويتواجد في سوريا في الوقت الحالي نحو ألفي عسكري أمريكي.

المصدر: نوفوستي



