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الكويت: قرار واشنطن سحب أنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط "روتيني"

أخبار العالم العربي

الكويت: قرار واشنطن سحب أنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط
Reuters / Russell Boyce
أنظمة صواريخ في الشرق الأوسط
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قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، يوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة سحب نظم مضادة للصواريخ من عدة دول عربية حليفة إجراء داخلي "روتيني".

وأضافت رئاسة الأركان أن منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت.

وأشارت إلى أن القرار الأمريكي اتخذ بالتنسيق مع الجيش الكويتي.

وفي وقت سابق ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستسحب 4 أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان إلى التوترات مع الصين وروسيا.

وتابع التقرير أن نظامين لصواريخ باتريوت سيسحبان من الكويت وواحدا من الأردن وآخر من البحرين.

وأكد المسؤولون أن المنظومات الأربع قد أخرِجت من الخدمة، وليست هناك خطط لاستبدالها بمنظومات مماثلة أخرى، وستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة لإجراء صيانة وتحديث عليها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستضعف بشكل ملموس قدرات منظومات "باتريوت" في الشرق الأوسط.

وجاء هذا القرار في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة خطابه المعادي لإيران، ولا يزال الوضع متوترا على الأرض في سوريا.

المصدر: وكالات + صحيفة "وول ستريت جورنال"

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