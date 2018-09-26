الكويت: قرار واشنطن سحب أنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط "روتيني"

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، يوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة سحب نظم مضادة للصواريخ من عدة دول عربية حليفة إجراء داخلي "روتيني".

1️⃣ توضح #رئاسة_الأركان العامة للجيش بشأن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ( الباتريوت) من دولة الكويت ودول اخرى بانه اجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي pic.twitter.com/ehfwWSnsSe — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 26 сентября 2018 г.

وأضافت رئاسة الأركان أن منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت.

وأشارت إلى أن القرار الأمريكي اتخذ بالتنسيق مع الجيش الكويتي.

2️⃣ حيث أن ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية، وتؤكد رئاسة الأركان بأن منظومة #الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت. — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 26 сентября 2018 г.

وفي وقت سابق ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستسحب 4 أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان إلى التوترات مع الصين وروسيا.

وتابع التقرير أن نظامين لصواريخ باتريوت سيسحبان من الكويت وواحدا من الأردن وآخر من البحرين.

وأكد المسؤولون أن المنظومات الأربع قد أخرِجت من الخدمة، وليست هناك خطط لاستبدالها بمنظومات مماثلة أخرى، وستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة لإجراء صيانة وتحديث عليها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستضعف بشكل ملموس قدرات منظومات "باتريوت" في الشرق الأوسط.

وجاء هذا القرار في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة خطابه المعادي لإيران، ولا يزال الوضع متوترا على الأرض في سوريا.

المصدر: وكالات + صحيفة "وول ستريت جورنال"