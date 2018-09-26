دفاع "الإخوان المسلمين" تعلق على شطب "المرشد" من "قوائم الإرهاب"

قال عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود أن الدفاع لم يطلع على الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار قرار شطب اسم مرشد الإخوان المسلمين من "قوائم الإرهاب".

وأشار إلى أن محكمة النقض وجدت "محلا" في الطعن المقدم على إدراج بديع على "قوائم الإرهاب" في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، وبناء عليه تم أصدار الحكم برفع اسم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و38 آخرين من على القوائم، مضيفا أنه سيتم رفع اسم بديع والآخرين في القضية المشار إليها فقط، بينما ستظل أسماؤهم مدرجة على "قوائم الإرهاب"، في باقي القضايا الصادر فيها قرار بالإدراج.

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وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة النقض بإلغاء إدراج قيادات من "الإخوان" على قوائم الإرهاب؛ إذ سبق وألغت ذلك الحكم في قضايا أخرى عديدة، مؤكدا أن الحكم لن يفيد بديع كثيرا، نظرا لإدراجه على القوائم في قضايا أخرى، ومن سيستفيد بذلك الحكم، هم المدرجون في تلك القضية فقط.

المصدر: المصريون