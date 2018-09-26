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الصفدي: "داعش" لا يزال في سوريا ويجب تصفيته وعودة السوريين طوعا

أخبار العالم العربي

الصفدي:
Reuters Muhammad Hamed
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
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حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن تنظيم "داعش" لا يزال موجودا في سوريا، مطالبا بوضع حد لهذه الأزمة.

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وقال الصفدي في اجتماع استضافه الاتحاد الأوروبي حول الأزمة في سوريا، اليوم الأربعاء "إنه يجب توفير عودة طوعية للسوريين".

وأضاف أن "النزاع في سوريا ما زال قائما، وكل الكلام كررناه في السابق، لكن الواقع هو أن التقدم قليل، والحل السياسي يجب أن يتعلق بالشعب السوري، ويبدو أنه قد أقصي جانبا في ظل المحادثات".

وتابع الوزير "يجب التوصل إلى حل سياسي، وإن ما نريده بالضبط هو الحل السياسي، لذلك نحتاج خطوة واقعية"، متابعا "لنذهب إلى جنيف وننشئ لجنة دستورية، فعقد هذه اللجنة خطوة حقيقية نحو التوصل للحل السياسي".

المصدر: سبوتنيك

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