سورية ولبنان يبحثان في زيادة تبادل السلع والمنتجات بينهما

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري الدكتور عبد الله الغربي، مع وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

إقرأ المزيد

و بحث الجانبان سبل زيادة تبادل السلع والمنتجات بين البلدين، وفق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بينهما.

و ركز الطرفان خلال اجتماع عقد اليوم، في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني، نصري خوري، على أهمية التعاون بين البلدين، لجهة تغطية احتياجات الأسواق المحلية في سوريا ولبنان، وتنشيط حركة استيراد وتصدير بضائعهما ومنتجاتهما الزراعية والصناعية إلى الأسواق المجاورة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أكد وزير الزراعة اللبناني أن تطوير العلاقات الثنائية مسؤولية مشتركة، وقال إن العلاقة القائمة بين البلدين أخوية ومصيرية وتاريخية وما يجري في سورية، ينعكس على لبنان مباشرة.

من جهته أوضح الغربي، أن الاجتماع يهدف إلى عرض ومناقشة سبل تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يخص عمل الوزارتين، مشيرا إلى أن سورية حريصة على تفعيل وتطوير أي نشاط اقتصادي وتجاري وصناعي، يخدم مصالح ومتطلبات البلدين.

بهذا السياق أشار خوري في تصريح مماثل، إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار السعي الدائم لتفعيل التعاون بين سورية ولبنان، لإيجاد السبل الكفيلة لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بعمل الوزارتين، واستثمار فرص نجاح معرض دمشق الدولي، في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية.

المصدر: سانا