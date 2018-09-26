السيسي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية في نيويورك

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لبحث سبل تعزيز العلاقات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبحث الرئيسان أيضا سبل مكافحة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف، على هامش مشاركتهما، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ويشارك الرئيس المصري للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى بيانه الذي تناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية