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إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد إغلاقه بسبب الاقتتال

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إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد إغلاقه بسبب الاقتتال
Reuters / Hani Amara
مطار معيتيقة في طرابلس من الداخل
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قالت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس إن المطار (الوحيد العامل في العاصمة الليبية) سيعيد فتح مجاله الجوي الأربعاء بعدما أدت اشتباكات بين فصائل متناحرة إلى إغلاقه قبل أسبوعين.

وأغلق مطار معيتيقة بعد إطلاق صواريخ صوبه، وجرى تحويل رحلات الطيران إلى مطار مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.

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وقالت الإدارة "من المتوقع أن تباشر الشركات الناقلة رحلاتها مع بداية الأسبوع القادم".

وأغلق المطار، وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة، مرتين هذا الشهر بسبب القصف العشوائي لكن لم ترد أنباء عن تعرضه لأضرار جسيمة.

وقتل 115 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 380 شخصا في القتال بين "اللواء السابع" أو "الكانيات" في بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس و"كتيبة ثوار طرابلس" و"لواء النواصي" وهما من أكبر الجماعات المسلحة في العاصمة.

وتدير حكومة مدعومة من الأمم المتحدة، وتساندها بالأساس جماعات مسلحة، طرابلس وغرب ليبيا، فيما تسيطر حكومة منافسة على الشرق.

وتمزق الاضطرابات البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

المصدر: رويترز

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