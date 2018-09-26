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مصر.. خلل في الصوت يعيق محاكمة مرسي

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مصر.. خلل في الصوت يعيق محاكمة مرسي
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مرسي
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أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة فني صيانة الصوت المتواجد بقاعة المحكمة إلى النيابة لوجود عطل بمكبرات الصوت، أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون.

وقال رئيس المحكمة، إن الهيئة متواجدة من الصباح الباكر حتى الآن، إلا أن وجود عطل في مكبر الصوت بالقاعة والمسؤول عن صيانته مهندس بإحدى الشركات، ما تسبب بتعطيل المحكمة في مباشرة أعمالها، وذلك حتى الساعة الـ14:15.

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وأكد رئيس المحكمة، على أن القانون يعاقب على ذلك، وعليه قررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت للنيابة العامة، ورفعت جلسة المحاكمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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