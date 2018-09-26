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مصادر كنسية تكشف طريقة انتحار الراهب المصري

أخبار العالم العربي

مصادر كنسية تكشف طريقة انتحار الراهب المصري
AFP
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أعلنت مصادر كنسية، أن رهبان دير السيدة العذراء المحرق، عثروا على علبة مبيد حشري زراعي يسمى "سوسة القمح" فارغة في موقع انتحار الراهب زينون المقاري.

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الراهب المنتحر

وقالت المصادر وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن رهبان الدير فوجئوا بانتحار الراهب القس زينون المنضم حديثا إليهم قادما من دير القديس الأنبا أبو مقار كإجراء عقابي أقرته لجنة شؤون الرهبنة، حيث كان الراهب منذ تنفيذ القرار هادئا ومطيعا ولا تبدو عليه أي معالم قلق أو اضطراب نفسي.

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وبدأت نيابة أسيوط التحقيق في القضية، بانتقال فريق البحث الجنائي إلى مستشفى سانت ماريا حيث لفظ الراهب أنفاسه قبل الوصول إليها، ومازال جثمانه هناك حتى الآن في انتظار الإجراءات الأمنية.

المصدر: اليوم السابع   

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