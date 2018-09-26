سياسي جزائري يطالب بوتفليقة بـ "تقسيم الغنائم" (فيديو)

أكد رئيس حزب الكرامة الجزائري الداعم لبوتفليقة، محمد بن حمو، أنّ وقوفه مع الرئيس الجزائري لن يكون مجانيا مستقبلا، ولابد أن يستفيد مما أسماه "غنائم".

وحسب بن حمو الشهير بدفاعه المستميت عن بوتفليقة فإن "الأخطاء التي وقعت في انتخابات 2014 لا يجب أن تتكرر، نتكتل في تحالف الاستمرارية ونحن مع رئيس الجمهورية ومع استقرار الجزائر".

وأضاف متسائلا "ولكن فيما بعد كيف يكون الأمر؟ لنفترض أننا تجاوزنا الانتخابات الرئاسية ولكن ما محلنا من الإعراب؟ الرسول كان يوزع الغنائم حتى نحن نريد أن نكون شركاء بالمعنى الكامل"، في إشارة إلى ضرورة حصوله على مقابل لدعمه للرئيس.

وأثارت تصريحات بن حمو ردود فعل متباينة بين الاستنكار والسخرية، في وقت لا تزال الساحة السياسية الجزائرية في حالة ترقب لقرار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس الجزائري تنتهي شهر أبريل من السنة القادمة.

المصدر: فيسبوك + "الشروق"