العراق.. السجن 15 سنة لرجل عرض ابنته للبيع
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قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عرض ابنته للبيع مقابل 20 مليون دينار(حوالي 19 ألف دولار).
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت RT نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية احد المدانين بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما".
وأضاف بيرقدار أن "الحكم صدر بحق المتهم وفقا لأحكام المادة 6/ خامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".
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