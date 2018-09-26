قانون الضريبة الجديد سيتسبب بطلاق الأردنيات

حذر النائب الأردني إبراهيم بني هاني من خطورة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على استقرار الأسر في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال بني هاني إن القانون سيدفع الأردنيين إلى الطلاق للحصول على إعفاءات ضريبية، بدلا من مجموع دخل الأسرة الذي سيخضع دخل الأسرة إلى ضريبة الدخل.

وأضاف: "القانون أمام مجلس النواب ولديه الصلاحيات بتعديل هذا القانون وفق مصلحة المواطنين".

ونبه النائب وزير الأوقاف ووزير التنمية الاجتماعية من هذه الحالات التي قد تحصل، وفق ما وصل إليه كنائب من ملاحظات المواطنين.

وأقرت حكومة عمر الرزاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان للتصديق عليه.

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في الرابع من يونيو الماضي وتعيين عمر الرزاز في مكانه.

المصدر: عمون + RT