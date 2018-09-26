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الكنيسة القبطية: النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة سبب وفاة الراهب زينون المقاري

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الكنيسة القبطية: النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة سبب وفاة الراهب زينون المقاري
Reuters
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أوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر في بيان رسمي، أن الراهب زينون المقاري، جرى نقله إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

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وقالت الكنيسة في بيان، الأربعاء، إن النيابة حاليا تواصل تحقيقاتها، لمعرفة سبب الوفاة، مضيفة أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، أصدرت قرارا الشهر الماضي بنقل الراهب زينون المقاري إلى دير المحرق بأسيوط.

وأكدت مصادر كنسية في وقت سابق اليوم، بدير المحرق في مدينة أسيوط، أن  المقاري لقي حتفه منتحرا.

ahram
زينون المقاري

المصدر: الأهرام

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