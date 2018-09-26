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الخزعلي لـRT: الولايات المتحدة والسعودية وراء أحداث البصرة

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الخزعلي لـRT: الولايات المتحدة والسعودية وراء أحداث البصرة
HAIDAR MOHAMMED ALI
الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي
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اتهم الأمين العام لتنظيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة السعودية، وأطرافا داخلية عراقية بأحداث البصرة التي أنتجت الفوضى.

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وقال الخزعلي، الأربعاء لـRT: "إن أسباب سياسية كانت وراء الفوضى التي حدثت في البصرة، ويتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى رئيس الوزراء حيدر العبادي"، واتهم إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أججت الوضع أيضا، قائلا "التوجيهات كانت تصلها من القنصلية الأمريكية في البصرة".

وأضاف أن الاحتجاجات كانت في أصلها، مطلبية مشروعة وحقة، لكن اتجاه التظاهرات نحو حرق مقرات فصائل وعناوين سياسية معينة ومقر الحشد الشعبي، كانت أهدافه سياسية، دفعت باتجاهها أمريكا والسعودية وجهات داخلية عراقية.

المصدر: RT

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