الكويت ترّحل 13 ألف وافد

رحّلت وزارة الداخلية الكويتية، نحو 13 ألف وافد مخالف منذ يناير الماضي وحتى شهر سبتمبر الجاري، في طليعتهم وافدون هنود، حسبما كشفت مصادر مطلعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت.

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وقالت المصادر المذكورة، إنه تم إبعاد المشار إليهم، لأسباب متنوعة، من بينها عدم اللياقة الصحية والإصابة بأمراض مزمنة، ومخالفة قانون العمل، والتورط في قضايا جنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الجالية الهندية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الإبعاد، خاصة وأنها الأكبر من بين الجاليات المقيمة في الكويت، تلتها الجالية الفلبينية في المرتبة الثانية، ثم الأثيوبية في المرتبة الثالثة.

يذكر أن السلطات الكويتية تودع من يتم اتخاذ القرار بإبعاده خارج البلاد، في سجن يسمى (سجن الإبعاد)؛ وذلك بالنسبة للرجال، حيث يتم وضعهم في ذلك السجن لمدة لا تتجاوز 7 أيام، إلى حين حجز تذاكر السفر لهم وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرار الإبعاد، أما بالنسبة للوافدات الصادر بحقهن قرار إبعاد، فيتم ترحيلهن إلى سجن النساء، لحين انتهاء إجراءات إبعادهن خارج الكويت.

المصدر: اليوم السابع