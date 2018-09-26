 
مباشر

وسائل إعلام مصرية: انتحار راهب كنيسة بأسيوط!

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام مصرية: انتحار راهب كنيسة بأسيوط!
Reuters Amr Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kua5

أكدت مصادر كنسية بدير المحرق بمدينة أسيوط في مصر، وفاة الراهب زينون المقاري، ونقل جثمانه إلى مستشفى سانت ماريا في المدينة، مضيفة أن الراهب لقي حتفه منتحرا.

إقرأ المزيد
الأنبا إبيفانيوس مسؤول يكشف عن قاتل غير متوقع لرئيس دير أبو مقار في مصر

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الراهب كان يتمتع بقبول واحترام في الدير، بعد نقله إليه بقرار باباوي في إطار تنظيم العمل بدير أبو مقار، عقب مقتل الأنبا أبيفانيوس الشهر قبل الماضي، ومن ثم فإن قرار انتحاره كان مفاجئا لرهبان الدير.

وأشارت المصادر إلى أن الأنبا بيجول رئيس دير المحرق في أسيوط يجري اتصالات بالكاتدرائية، لترتيب إجراءات الدفن والصلاة على الراهب.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي عن الكنيسة، أو عن الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا