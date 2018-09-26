وسائل إعلام مصرية: انتحار راهب كنيسة بأسيوط!

أكدت مصادر كنسية بدير المحرق بمدينة أسيوط في مصر، وفاة الراهب زينون المقاري، ونقل جثمانه إلى مستشفى سانت ماريا في المدينة، مضيفة أن الراهب لقي حتفه منتحرا.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الراهب كان يتمتع بقبول واحترام في الدير، بعد نقله إليه بقرار باباوي في إطار تنظيم العمل بدير أبو مقار، عقب مقتل الأنبا أبيفانيوس الشهر قبل الماضي، ومن ثم فإن قرار انتحاره كان مفاجئا لرهبان الدير.

وأشارت المصادر إلى أن الأنبا بيجول رئيس دير المحرق في أسيوط يجري اتصالات بالكاتدرائية، لترتيب إجراءات الدفن والصلاة على الراهب.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي عن الكنيسة، أو عن الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.

المصدر: اليوم السابع