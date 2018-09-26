 
مباشر

رغد صدام حسين تتحدث عن مسعود نجل شقيقها عدي

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تتحدث عن مسعود نجل شقيقها عديالشاب الذي يدعي أنه الإبن الشرعي لـ عدي صدام حسين مع والدته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kua3

نفت رغد صدام حسين، أن يكون لشقيقها الراحل عدي نجل اسمه مسعود، وأعلنت أنه ليس لديه أي أبناء إطلاقا.

إقرأ المزيد
هل سلّم لبنان أموال صدّام حسين ونظامه لواشنطن عقب سقوط بغداد؟

وقالت رغد المقيمة في الأردن، منذ الإطاحة بنظام والدها صدّام حسين في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، إن "الشخص (مسعود) الذي يدعي انه ابن عدي لا يمت له بأي صلة".

وأضافت أن "كل ما ينشره من صور خاصة، إنما هي مسروقة من حسابات أشخاص آخرين".

وكان شاب وسيم قد ظهر في تركيا بعد مرور سنوات على سقوط نظام صدّام حسين في العراق في أبريل 2003، وأعلن بكل ثقة لوسائل الإعلام: أنا الابن الشرعي لنجل رئيس العراق الأسبق، عدي صدام حسين.. لذلك أطالب الحكومة العراقية بثروة والدي عدي .. ومن غير نقصان!.

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا