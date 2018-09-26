رئيس الحكومة المغربية يكشف "تطفل مسؤول" من كوسوفو على وفد بلاده!

كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، تفاصل "لقاء عابر" جمعه من دون موعد مع "مسؤول متطفل" من كوسوفو في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب العثماني على حسابه في تويتر باللغتين الإنجليزية والعربية قائلا إنه "خلال استراحة شاي ببهو المقر، ودون موعد محدد سلفا، التحق بي مسؤول من كوسوفو يشارك في أشغال الجمعية العامة.

وأثناء هذا اللقاء العابر، جددت التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف المغرب بخصوص سياسته وعلاقاته مع دول البلقان".

During a breake with my délégation a gentleman from Kosovo imposed his presence .

We have not discussed bilateral relations neither establishing contacts .Morocco’s position is constant . Morocco does not recognize Kosovo and has no relation with it — EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) September 25, 2018

وبهذا الشكل الصريح نفى رئيس الوزراء المغربي ما أفاد به في وقت سابق، بهجت بيشولي، وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المعلنة من طرف واحد في كوسوفو، من أنه أجرى "مباحثات مثمرة" مع رئيس الحكومة المغربية وعن الاستعداد لإقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب.

وكانت الهياكل الألبانية في كوسوفو قد أعلنت في بريشتينا في فبراير 2008 من جانب واحد انفصال الإقليم عن صربيا، ولا تعترف بهذه الجمهورية المعلنة من طرف واحد صربيا وروسيا والصين وإسرائيل وإيران وإسبانيا واليونان وعدد من الدول الأخرى.

المصدر: وكالات