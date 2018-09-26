جنبلاط: لا مفر من التنسيق الأمني مع سوريا

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أن العلاقات بين سوريا ولبنان هي علاقة تنسيق، مشيرا إلى أنه لا مفر من التنسيق الأمني مع سوريا.

وقال جنبلاط في حديثه لـ"النشرة" إن من حق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتخاذ الموقف المناسب من العلاقات مع سوريا، وله الحرية في ذلك، متحفظا على كلمة "التطبيع" معها، "لأن العلاقة بين البلدين هي علاقة تنسيق"، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين جار منذ أحداث طرابلس وبعدها أحداث صيدا. وأكد أن هذا التنسيق لا مفر منه، لأنه "حين تكون هناك مصلحة للبلد نفكر بموضوعية".

وتابع قائلا: "كنا مع الحريري في الحكومة ننسّق مع سوريا وقت الحاجة". وشدد على أن علاقته مع سوريا محسومة طالما هناك نبض فيه.

هذا واعتبر جنبلاط أن "النظام السوري موجود الآن، وقد نعود إلى أيام أصعب من أيام الوصاية السورية، والنظام قائم نتيجة التدخل الروسي-الإيراني".

ورأى أنه ليس هناك أمل "لحياة التسوية في إدلب مع الأتراك". ولفت إلى أن المعارضة السورية، لا سيما العلمانية منها، قد خذلت بالمساعدات، وغيرها، وتحدث كيف سلحت الولايات المتحدة الأمريكية قسما من هذه المعارضة التي لم يكن من الواجب تسليحها. وتساءل حول معرفة كيفية انتشار تنظيم "داعش" بهذه السرعة في سوريا والعراق، الأمر الذي أدى إلى نسيان أو تناسي مطالب الشعب السوري وتحول المعركة ضد "داعش".

المصدر: النشرة