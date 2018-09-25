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ألمانيا والسعودية تعلنان فتح صفحة جديدة لعلاقتهما بعد توترات دبلوماسية

أخبار العالم العربي

ألمانيا والسعودية تعلنان فتح صفحة جديدة لعلاقتهما بعد توترات دبلوماسية
Reuters Costas Baltas
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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اتفقت ألمانيا والسعودية على الدخول في مرحلة جديدة لعلاقاتهما بعد أن شهدت بعض التوترات في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير: "خلال الأشهر الأخيرة شهدت العلاقات بيننا سوء تفاهم، ما يتناقض بشكل حاد مع العلاقات الاستراتيجية القوية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف لذلك".

ورحب الجانب السعودي بتصريح ماس، ودعا الجبير نظيره لزيارة المملكة لبحث تعزيز العلاقات.

ولم يوضح الوزيران ما هو "سوء التفاهم" الذي يدور الحديث عنه، لكن التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أشارت إلى توترات بين الجانبين، رجحت أنها بسبب الموقف الألماني من الاتفاق النووي مع إيران أو تصريحات بعض المسؤولين الألمان بشأن السعودية وسياساتها في المنطقة.

المصدر: رويترز

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