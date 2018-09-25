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نصر الحريري والرئيس الفرنسي يتفقان على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري

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نصر الحريري والرئيس الفرنسي يتفقان على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري
Reuters Denis Balibouse
نصر الحريري
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التقى رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفقا على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري بالأسلحة الكيميائية أو التقليدية.

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واتفق الحريري وماكرون أنهما مع البدء فورا، بالتطبيق الكامل للقرار الدولي الخاص بالشأن السوري 2254، واعتبرا اللجنة الدستورية هي خطوة على طريق الحل بسوريا، وأنه لا يمكن اختزال العملية السياسية بها.

وكتب الحريري في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، على "تويتر" نتائج لقائه بالرئيس الفرنسي. 

 

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، قد رحب باتفاق إدلب، مثمنا الجهود الدبلوماسية التي قامت بها تركيا في هذا الشأن.

المصدر: "تويتر"

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