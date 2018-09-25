نصر الحريري والرئيس الفرنسي يتفقان على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري

التقى رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفقا على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري بالأسلحة الكيميائية أو التقليدية.

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واتفق الحريري وماكرون أنهما مع البدء فورا، بالتطبيق الكامل للقرار الدولي الخاص بالشأن السوري 2254، واعتبرا اللجنة الدستورية هي خطوة على طريق الحل بسوريا، وأنه لا يمكن اختزال العملية السياسية بها.

وكتب الحريري في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، على "تويتر" نتائج لقائه بالرئيس الفرنسي.

متفقين على ضرورة تجنيب إدلب اي عمل عسكري بالأسلحة الكيميائية أو بالأسلحة التقليدية مع البدء فورا بالتطبيق الكامل للقرار ٢٢٥٤ واللجنة الدستورية هي خطوة في الحل ولكن لا يمكن اختزال العملية السياسية بها

هذا محور نقاشنا مع فخامة الرئيس الفرنسي . ماكرون pic.twitter.com/3n3jxBAgke — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) September 25, 2018

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، قد رحب باتفاق إدلب، مثمنا الجهود الدبلوماسية التي قامت بها تركيا في هذا الشأن.

المصدر: "تويتر"