موسكو تدعو للأخذ بآراء كافة الأطراف لدى تسوية الأزمة الليبية

شارك نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الاثنين 24 سبتمبر، في لقاء رفيع المستوى حول ليبيا، جرى على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد بمبادرة من فرنسا، جرى بمشاركة ممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وروسيا، والصين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والنيجر، وتشاد، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا.

وأشار البيان إلى أن رئيس حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، فايز السراج، والمبعوث الأممي الخاص إلى شأن التسوية الليبية، غسان سلامة، توجها إلى المشاركين، عن طريق الفيديو، بدعوة لمواصلة الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا وإعادة الوضع هناك إلى الاستقرار.

وبحسب الوزارة، فقد شدد الجانب الروسي، أثناء المناقشات، على ضرورة أن تتم عملية التسوية في ليبيا مع الأخذ بآراء جميع القوى السياسية الرئيسة في البلاد، "ما سيسمح بالتغلب على التوجهات المؤدية إلى زيادة تفكك المجتمع الليبي".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية