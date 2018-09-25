الحلبوسي يصل الكويت في أول زيارة رسمية له

وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية له خارج العراق.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافقين له لـRT، إن الحلبوسي وصل إلى دولة الكويت في مستهل زيارة رسمية حيث كان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي سيلتقي مسؤولين آخرين قد يكون من ضمنهم أمير الكويت لبحث العلاقات بين البلدين تحديدا ملف إعادة إعمار المناطق المحررة.

المصدر: RT