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البحرين تتهم الحرس الثوري الإيراني بتمويل 15 "مخربا"

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البحرين تتهم الحرس الثوري الإيراني بتمويل 15
Reuters / Hamad I Mohammed
عناصر من قوات الأمن البحرينية
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أعلنت الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، القبض على 15 "عنصرا تخريبيا"، قالت إنهم "تورطوا في تصرفات مسيئة" في قرية المالكية، أثناء إحياء موسم عاشوراء، لـ"إثارة الفوضى والتخريب".

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ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله إنه "تم القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن "أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير".

وأضاف أن التحريات أشارت إلى أن "هذه المجموعة التخريبية كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018، منوها بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المعتقلين إلى النيابة العامة".

www.policemc.gov.bh / الداخلية البحرينية

المصدر: وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"

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