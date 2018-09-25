الإفراج عن ملكة جمال المغرب بعد أسبوعين من سجنها

بعد أيام من إيداعها السجن في المغرب أفرجت السلطات المغربية عن ملكة جمال المغرب 2018 نهيلة إملقي، بعد تنازل عائلتي الضحيتين التي تسببت في مقتلهما قبل أسبوعين بمدينة مراكش عن حقهما.

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وأفاد موقع "هسبريس" المغربي أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة عارضة الأزياء "ملكة الجمال" المعروفة بـ"باربي" في حالة سراح، بعدما رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي ذلك، ما حدا بالدفاع إلى استئناف القرار.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قررت متابعة ملكة الجمال بتهمة "القتل غير العمد، والسرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير الخمر، وعدم المناورة"، بعد دهسها شخصين في حادثة سير.

وفي التفاصيل رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 سبتمبر، طلب متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، الذي تقدمت به هيئة الدفاع في إطار مرافعاتها.

هذا وفور إطلاق سراحها، أطلت نهيلة على متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ستقوم بالتواصل معهم بتقنية "المباشر" لتوضيح حقيقة الموضوع.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي