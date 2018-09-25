وفاة صاحب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين"

توفي مساء الثلاثاء الكاتب والمفكر المصري الكبير جلال أمين، عن عمر يناهز 83 عاما.

وشُيّع جثمان الفقيد من مسجد الإمام الشافعي، بحضور زوجته وابنيه وابنته ولفيف من أصدقائه وتلاميذه.

وكانت زوجته قد أكدت في وقت سابق أنه يمر بحالة صحية حرجة.

الراحل جلال أمين من مواليد 1935، صدر له العديد من المؤلفات، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين"، ويقدم هذا الكتاب تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام.

ويُعد كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعي والثقافي فى حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

كما نشر سيرته الذاتية بعنوان "ماذا علمتني الحياة؟".

وجلال أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية وأحد أعلام الفكر الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية، وهو ابن المفكر الإسلامي الراحل أحمد أمين، صاحب "موسوعة فجر الإسلام وضحى الإسلام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية