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الجيش الجزائري يشن هجوما ضد مسلحين شمال البلاد

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الجيش الجزائري يشن هجوما ضد مسلحين شمال البلاد
Reuters
الجيش الجزائري
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قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها وجهت ضربة قوية للمسلحين، في هجوم شنته على مواقعهم بمدينتي بجاية وسكيكدة على ساحل البحر المتوسط.

وأكد الجيش في بيان أنه "دمر خلال العمليات وكرين للإرهابيين بمحتويات مختلفة".

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وأشار البيان إلى ضبط "قوات الجيش كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ(150) كيلوغراما، فيما أوقفت مهربين بحوزتهم (1980) قرصا للهلوسة ومعدات للتنقيب عن الذهب".

وكان قد لقي 7 جنود جزائريين مصرعهم الاثنين 30 يوليو، في اشتباكات عنيفة مع مجموعة مسلحة بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة (شرق).

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

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