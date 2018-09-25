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بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة
فيديوات عراقية @YouTube screenshot
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لاغتيال ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي.

وكانت الناشطة قد قتلت بنيران مسلحين مجهولين بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء.

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يذكر، أن سعاد العلي كانت عضوا في منظمة "الود" لحقوق الإنسان. وتم اغتيالها عند خروجها من مطعم وركوبها لسيارتها في وضح النهار.

المصدر: Youtube

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