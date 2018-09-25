بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لاغتيال ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي.

وكانت الناشطة قد قتلت بنيران مسلحين مجهولين بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء.

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يذكر، أن سعاد العلي كانت عضوا في منظمة "الود" لحقوق الإنسان. وتم اغتيالها عند خروجها من مطعم وركوبها لسيارتها في وضح النهار.

المصدر: Youtube