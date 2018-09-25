تجدد الاحتجاجات في البصرة على سوء الخدمات

شارك المئات من أهالي البصرة، اليوم الثلاثاء، في مسيرة سلمية طالبوا فيها بإجراء إصلاحات للنظام السياسي، وتطوير الاقتصاد المحلي، حسبما أفاد مراسلنا.

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وطالب المحتجون بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الخدمات الأساسية، وخاصة معالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه.

وندد المتظاهرون باغتيال الناشطة وعضو منظمة الود لحقوق الإنسان، الدكتورة سعاد العلي، من قبل مسلحين مجهولين في منطقة العباسية وسط مدينة البصرة في وضح النهار.

المصدر: RT