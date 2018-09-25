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الحكومة المصرية توضح مسألة فرض ضرائب على الجراحة

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الحكومة المصرية توضح مسألة فرض ضرائب على الجراحة
AP
مصر
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما نشر من أنباء عن إصدار وزارة المالية منشورا لكافة المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الثلاثاء،  أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدا أنه لم يتم فرض أية ضرائب على إجراء العمليات الجراحية وأن المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب.

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وأكدت الوزارة، أن الأنباء المتداولة في هذا الصدد غير صحيحة، مشيرة إلى أن ما يتم تحصيله من ضريبة الأطباء والأخصائيين هو مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وهي ضريبة مخصومة تحت الحساب توضع في حساب الطبيب لحين التسوية عند تقديم الإقرار السنوي في نهاية العام.

المصدر: وكالات

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