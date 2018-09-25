محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الخطوط الكويتية على نقل راكب إسرائيلي

قالت محكمة ألمانية الثلاثاء إن مقاطعة الكويت لإسرائيل غير مقبولة وغير موضوعية في ألمانيا، لكن لا يمكن إجبار الخطوط الجوية الكويتية على نقل مواطنين إسرائيليين إلى دولة خليجية.

وكانت محكمة في فرانكفورت قضت في نوفمبر بأن الخطوط الجوية الكويتية من حقها رفض نقل راكب إسرائيلي بسبب جنسيته، مما أثار انتقادات حادة من مسؤولين ألمان وجماعات يهودية.

وطعن المدعي في القضية، وهو رجل إسرائيلي مُنع من ركوب طائرة من فرانكفورت إلى بانكوك عن طريق الكويت، على الحكم قائلا إنه يذعن لقانون عنصري كويتي ويسمح لشركة الطيران بتجاوز القوانين الألمانية.

ورفضت محكمة أعلى درجة في فرانكفورت الطعن وقالت يوم الثلاثاء إنها لا تقبل بقانون كويتي يفرض حظرا على الإسرائيليين لكن عمليا لم يكن باستطاعة شركة الطيران الالتزام بنقل المدعي.

وقالت المحكمة في بيان إنها ترى قانون المقاطعة الكويتي لإسرائيل غير مقبول وغير موضوعي في ألمانيا، لكن بما أن الإسرائيليين ممنوعون من دخول منطقة الترانزيت في مطار الكويت فلا يمكن للمدعي أن يطلب السفر على شركة طيران كويتية من فرانكفورت إلى بانكوك مع التوقف في الكويت.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها تعتقد أن الدعوى القضائية تمثل حملة ذات دوافع سياسية ضدها وإنها تحترم القوانين الألمانية.

المصدر: رويترز