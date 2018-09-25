 
مباشر
عاجل
أردوغان: نؤكد ضرورة إجراء إصلاح كامل لهيكل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة

العراق.. مسلحون يغتالون ناشطة حقوقية وسط البصرة في وضح النهار

أخبار العالم العربي

العراق.. مسلحون يغتالون ناشطة حقوقية وسط البصرة في وضح النهار
Reuters Essam Al Sudani
قوات أمنية في البصرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku65

أفاد مراسل RT بأن ناشطة مدنية اغتيلت اليوم وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بأيدي مسلحين مجهولين.

وأكد مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا عصر اليوم النيران على ناشطة تترأس منظمة محلية لحقوق الإنسان لدى مرورها بسيارتها في منطقة العباسية وسط المدينة، ما أودى بحياتها وأسفر عن إصابة مدني آخر تصادف مروره بالمنطقة وقت الحادث.

وتابع المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار من موقع الحادث إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن أفراد الأمن نقلوا جثة القتيلة إلى دائرة الطب العدلي، وتم فتح التحقيق في الحادث للكشف عن الجهة المسؤولة.

وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الناشطة المغدورة هي سعاد العلي، العضو في منظمة "الود" الحقوقية، مضيفين أنها قُتلت في وضح النهار عند خروجها من مطعم وركوبها سيارتها.

وسبق أن شهدت البصرة في الشهر الحالي وضعا متوترا للغاية، حيث خرجت مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على انهيار البنى التحتية الذي ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة، في حرارة صيف تبلغ 50 درجة فوق الصفر.

ورافقت التظاهرات أعمال شغب وعمليات حرق مقار حكومية وحزبية وكذلك قنصلية إيران في المدينة، وسقط 15 قتيلا على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء الاشتباكات مع عناصر الأمن.

وعاد الهدوء النسبي إلى المدينة بعد نشر عناصر لـ"الحشد الشعبي" فيها لمنع استمرار الاضطرابات الأمنية.

المصدر: RT + السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انطلاق الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة