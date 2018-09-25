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عودة دفعة جديدة من أهالي أرياف حلب وإدلب وحماة عبر ممر أبو الضهور

أخبار العالم العربي

عودة دفعة جديدة من أهالي أرياف حلب وإدلب وحماة عبر ممر أبو الضهور
AFP STRINGER
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عادت دفعة جديدة من الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في أرياف حلب وإدلب وحماة، عبر ممر أبو الضهور، قادمين من مناطق انتشار الجماعات المسلحة في إدلب.

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وأفادت وكالة سانا بأنه وصلت اليوم، دفعة جديدة من المدنيين، إلى ممر أبو الضهور بأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي، قادمين من مناطق انتشار الجماعات المسلحة في إدلب، وذلك تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والأمان إلى قراهم وبلداتهم في أرياف حلب وحماة وإدلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المعنية، وفرت للأهالي العائدين جميع مستلزمات العيش واحتياجاتهم الأساسية.

المصدر: سانا

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